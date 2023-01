PSG - Mercato : Skriniar déstabilisé par son avenir, son arrivée remise en question

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce dimanche, Le Parisien dresse un portrait de Milan Skriniar, qui deviendra parisien au plus tard en juin, au mieux dans les jours à venir. Le défenseur slovaque est présenté comme le meilleur à poste en Italie, un déménageur féroce au marquage, bon dans la relance, à l'état d'esprit irréprochable. Le seul bémol est apporté par l'ancien Parisien Grégory Paisley, qui suit la Serie A pour beIN : "Depuis la saison dernière, je le trouve un peu plus nerveux. Est-ce en corrélation avec son transfert ? Je ne sais pas. Mais il s'énerve vite, c'est un peu surprenant. Ce Skriniar-là, il rentrera dans le rang à Paris. Il doit reprendre ses esprits et retrouver de la sérénité. S'il arrive dans un environnement plus calme, peut-être que son cerveau va se remettre à l'endroit".

Une arrivée qui pourrait donc avoir lieu dès cet hiver puisque l'Inter Milan, ayant compris qu'il ne prolongerait pas, serait prêt à le vendre histoire de récupérer une petite indemnité. Mais La Gazzetta dello Sport parle de 20 M€. Or, le PSG ne peut mettre que 15 M€ cet hiver, hors vente, et préférerait recruter un joueur offensif, comme l'a rappelé Christophe Galtier cet hiver. Surtout, il serait dommage de mettre une telle somme pour un joueur qui sera gratuit en fin de saison. Pour le moment, donc, l'arrivée du Slovaque se fera en juin. Mais les choses peuvent évoluer rapidement d'ici le 31 janvier...