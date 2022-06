PSG - Mercato : Skriniar ferait déjà fuir un futur cadre de Galtier !

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Milan Skriniar (27 ans) au PSG, c’est pour bientôt. Aux dernières nouvelles, et malgré l’irruption de Chelsea dans les négociations, Luis Campos semble de plus en plus proche de signer dans le club de la capitale. Le défenseur slovaque ne vient pas pour être remplaçant et une nouvelle concurrence se dessinerait dans la défense parisienne.

Skriniar, qui peut jouer dans une défense à quatre ou à trois, évolue le plus souvent axe droit (celui de Marquinhos) avec l’Inter Milan, mais le plus fréquemment axe gauche avec la sélection slovaque, avec laquelle il compte 54 apparitions.

Cela devrait donc avoir des répercussions sur Presnel Kimpembe (26 ans), qui serait déjà prêt à aller voir ailleurs ! Sky Italia indique que le champion du monde 2018 est suivi par la Juventus Turin en cas de départ de Matthijs de Ligt. Chelsea est également sur les rangs cet été.

Arrivabene (AD #Juve) parle de De Ligt à Tuttosport : “Aujourd’hui, c’est impossible de garder un joueur qui veut partir. Mais c’est toujours une question de chiffres, tu ne peux pas dire : ‘je t’en prie, mets toi à l’aise’. Il faut que tout le monde soit satisfait” pic.twitter.com/GcA0RaZKaN — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 30, 2022

Pour résumer Milan Skriniar (27 ans), qui pourrait s’engager au PSG ces prochaines heures, pourrait débarquer dans le club de la capitale en faisant une victime de taille : Presnel Kimpembe (26 ans) ! Un vrai coup de tonnerre pour Christophe Galtier.

