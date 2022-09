PSG - Mercato : Skriniar sort du silence après son transfert avorté à Paris

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le Paris Saint-Germain, qui avait fait de Milan Skiriniar sa priorité au poste de défenseur central lors du mercato estival, n'a pas réussi à recruter le Slovaque cet été à cause de l'intransigeance des dirigeants de l'Inter Milan.

"Quand il y aura du nouveau, vous le saurez de moi et personne d’autre"

Présent ce lundi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse du Viktoria Plzen, pour le deuxième match de poules de la Ligue des Champions, Milan Skriniar est revenu sur son été agité et a affirmé que c'est lui qui annoncera s'il y a du nouveau sur son avenir. "Je n’ai jamais parlé de mon avenir et mon contrat, je préfère ne pas le faire. Quand il y aura du nouveau, vous le saurez de moi et personne d’autre."

Il difensore nerazzurro alla vigilia di #UCL 👇 — Inter (@Inter) September 12, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur