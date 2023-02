PSG - Mercato : Skriniar va être déclassé à l'Inter Milan !

Si Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter Milan, a fait savoir mardi qu'il fallait « respecter » la décision de Milan Skriniar de partir libre en fin de saison, le Slovaque va quand même payer son choix de quitter l'Italie pour le PSG.

Alors que son transfert n'a pas pu se faire en janvier, le capitaine intériste va quand même connaître un petit déclassement pour les quatre mois à venir et ne portera plus le brassard en Lombardie selon Fabrizio Romano. Une décision qui sera appliqué dès le derby de la Madonnina demain soir (20h45) face au Milan AC.

Pour rappel, l'Inter Milan a pris la décision de rejeter l'unique offre parisienne de 10 M€ pour Milan Skriniar, préférant conserver son défenseur six mois de plus à ce tarif.

