PSG - Mercato : Sport annonce la prolongation de Mbappé, le Real Madrid rassure

SPORT : « Champions comme des grands »

Une fois n'est pas coutume : la Une du quotidien catalan concerne du basket et non du football étant donné la belle victoire du Barça face au Real dans le Clasico. Néanmoins, les appels de Une sont plutôt intéressants concernant le match FC Barcelone – PSG de mardi soir. On y apprend que Gérard Piqué et Araujo sont prêts à tout pour postuler, Ousmane Dembélé raconte son changement d'attitude... Et surtout que Kylian Mbappé va prolonger d'un an au PSG (jusqu'en juin 2023). Une information qui demande quand même confirmation étant donné qu'elle sert surtout les intérêts du Barça dans la bataille pour Lionel Messi.

Mundo Deportivo : « Récital et champions ! »

A l'instar de son rival, c'est aussi du basket qu'on retrouve à l'affiche de « MD ». On fait aussi monter un peu la sauce avant le PSG en parlant du « duel de titans » à venir entre Kylian Mbappé et Lionel Messi.

AS : « Une balade sans rival »

Côté madrilène, on se satisfait de la victoire du Real Madrid face à Valence (2-0). Vainqueur du club Che grâce à des buts de Karim Benzema et Toni Kroos, les Merengue ont fait le boulot mais perdus Carvajal sur blessure. Il sera forfait pour l'Atalanta en Ligue des Champions.

📆 Nuestra portada de mañana, 15 de febrero pic.twitter.com/vbYySp4E28 — Diario AS (@diarioas) February 14, 2021

Marca : « Efficacité allemande »

Il est aussi question du succès du Real à la Une de Marca avec une photo de l'un des deux buteurs, Toni Kroos fêtant son but. Le quotidien tire quand même la sonnette d'alarme du fait des nombreuses blessures musculaires dont a été victime le club cette saison. Enfin, Marca a d'autres informations concernant les retours pour Barça – PSG. Si Gérard Piqué postulera, Araujo devrait lui être trop court...