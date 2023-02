PSG - Mercato : Steven Gerrard également pisté pour l'après-Galtier !

Que Christophe Galtier soit sur la sellette au PSG, ça ne fait aucun doute. Le club de la capitale a subi trop de déconvenues depuis le début de l'année 2023 pour que le Marseillais en sorte indemne. Surtout s'il y a élimination de la Champions League le 8 mars lors du match retour des 8es de finale contre le Bayern, à Munich. Les premières rumeurs font état d'un retour de Thomas Tuchel, sans club depuis son renvoi de Chelsea en septembre. Et qui a prouvé chez les Blues qu'il pouvait mener une équipe au titre européen (en 2021).

Mais le Scottish Daily Express a sorti un autre nom du chapeau. Un nom pour le moins surprenant puisqu'il s'agit de Steven Gerrard. L'ancienne idole de Liverpool est elle aussi en attente d'un nouveau challenge après son renvoi d'Aston Villa le 20 octobre dernier. A 42 ans, Gerrard a connu deux expériences sur le banc, une très réussie aux Glasgow Rangers, qu'il a réussi à mener au titre de champion d'Ecosse en 2021 après une décennie à patienter, une ratée chez les Villans. A-t-il les épaules pour mener à bien un projet aussi imposant que celui du PSG ? Le doute est permis, comme la fiabilité de la source...

Steven Gerrard could be a shock contender for the PSG job 😱