PSG - Mercato : stratosphérique à Brest, cette recrue a activé le mode Messi !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG démarre fort cette saison. Contrairement à l’exercice précédent, marqué par une finale de C1 non digérée avec le Covid-19, les Parisiens comptent déjà trois victoires en autant de rencontres. Le tout sans avoir encore accueilli toutes leurs stars (Messi, Marquinhos, Neymar) !

Hier à Brest, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas tout bien fait mais ils ont dégagé une puissance et une force collectives rarement aperçues aussi tôt dans la saison. Le fer de lance de cette escouade se nomme Acharf Hakimi. Recruté contre une petite fortune au mercato estival (60 M€ sans les bonus), le latéral droit marocain a encore montré la voie à ses partenaires et a fait partie de nos TOPS du match.

Crédité aussi d’un excellent 8 dans L’Équipe, l’ancien défenseur du Real Madrid a affiché quelques carences défensives mais peut se vanter d’une feuille de match digne de Lionel Messi : 2 tirs cadrés, 3 dernières passes clés, 1 passe décisive, 5 centres et 93% de passes réussies. Qui dit mieux ?

Hakimi ce soir :

🥇 2 tirs cadrés

🥇 3 dernières passes clés

🥈 1 passe décisive

🥇 5 centres

- 93% passes réussies — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) August 20, 2021