PSG, FC Barcelone - Mercato : Suarez rapproche Messi de l'Inter Miami

Il y a deux ans, avant que les problèmes financiers du FC Barcelone ne remettent tout en cause, le plan de Lionel Messi et Luis Suarez était simple. Les deux hommes concluaient leur carrière européenne en même temps et partaient à l'Inter Miami pour une ultime pige. Sergio Busquets et Jordi Alba devaient également être de la partie. Mais tout a basculé avec le chaos économique dans lequel s'est retrouvé le Barça. Aujourd'hui, Suarez est au Gremio, Messi au PSG, Alba sur le banc du Barça et Busquets en fin de contrat.

Néanmoins, il se pourrait, finalement, que le plan initial remonte à la surface. En effet, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur annonce que deux clubs de MLS suivraient Luis Suarez, pourtant lié au Gremio jusqu'en décembre 2024. Mais pour peu que l'Inter Miami soit dans le coup, l'Uruguayen ne se ferait pas prier pour rejoindre le championnat américain. Et Messi, qui hésite encore à l'orientation à donner à la fin de sa carrière, de même que Busquets, aurait désormais une bonne raison de traverser l'Atlantique...