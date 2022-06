PSG - Mercato : sur le départ, Neymar se moque déjà de Galtier !

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Daniel Riolo asumme tout. Hier soir, le journaliste de RMC Sport a assumé son erreur au sujet de l’arrivée de Zinédine Zidane au PSG et a expliqué que Nasser Al-Khelaïfi avait bel et bien menti quand il dit n’avoir jamais discuté avec lui.

« Le grand mensonge de Nasser Al-Khelaïfi, c’est donc le 21 juin, a-t-il ironisé. Il aurait pu le dire plus tôt que Zidane ne voulait pas venir. Pourquoi a-t-il attendu le 21 juin ? Pour la première fois de sa vie, il a pris un râteau et il est bien décidé à ne pas l’assumer. Ce qu’il s’est passé à la Ligue des Nations a fait pencher un peu la balance chez Zidane; savoir que quoi qu’il arrive à la Coupe du Monde : Deschamps laissera l’équipe de France à Zidane. C’est acté et définitif. Le PSG, lui, n’a toujours pas d’entraîneur au 21 juin, ce sera probablement Galtier. »

Le consultant de RMC Sport pense donc désormais que l’actuel entraîneur de l’OGC Nice sera le prochain coach du PSG, ce qui devrait surprendre Neymar, que Luis Campos veut transférer au mercato estival. « Luis Campos et Antero Henrique disent depuis plusieurs semaines à leur entourage proche que le prochain entraîneur sera Galtier. Plusieurs personnes, dont moi, disaient jusqu’à aujourd’hui qu’on n’y croit pas. Les joueurs aussi parlent, a-t-il révélé dans l’After hier soir. Par exemple, Neymar était persuadé jusqu’à encore avant-hier que ce serait Zidane l’entraîneur. Ça va lui faire drôle parce que quand on lui parlait de Galtier, il rigolait ! »

🎙 @DanielRiolo : "Le grand mensonge d'Al-Khelaïfi, c'est donc le 21 juin. Pour la première fois, il a pris un râteau. Et il est bien décidé à ne pas assumer. Et comme il ne veut pas assumer, il va raconter une autre histoire. Nous, on va raconter l'histoire." @BigMat_France pic.twitter.com/rQ5uPUODPW — After Foot RMC (@AfterRMC) June 21, 2022

Pour résumer En marge des révélations qu’il a faites mardi soir dans l’After au sujet du mensonge de Nasser Al-Khelaïfi et Zinédine Zidane, Daniel Riolo a fait savoir que le Brésilien Neymar se moquait déjà de Christophe Galtier en privé.

Bastien Aubert

Rédacteur