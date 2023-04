PSG - Mercato : Tebas calme une nouvelle fois le FC Barcelone pour Messi

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Ce mercredi, Javier Tebas s'est fait plaisir avec le FC Barcelone. Le président de la Liga avait convoqué les représentants des clubs de l'élite espagnole afin qu'ils écoutent les explications de Joan Laporta sur l'affaire Negreira. A la sortie de l'assemblée générale extraordinaire, il a déclaré aux médias que les arguments du patron catalan n'avaient convaincu personne et qu'il continuait à réclamer sa démission. Mais ce n'est pas tout. Un journaliste de Marca a demandé à Tebas si un retour de Lionel Messi chez les Blaugranas était possible...

"Au jour d'aujourd'hui, la réponse est non" pour un retour de Messi

Dans son style caractéristique, le président de la LFP n'a pas pris de pincettes : "Je le souhaite. Mais au jour d'aujourd'hui, la réponse est non". Les dirigeants barcelonais ont beau faire des effets d'annonce sur le sujet, la vérité est que leur masse salariale est toujours trop imposante par rapport à leur budget. Le fair-play financier espagnol ne rigole pas et Tebas n'a en plus aucune envie de faire des cadeaux à Laporta, qu'il déteste...

Pour résumer Le fair-play financier est très sévère en Espagne et le patron de la Liga, Javier Tebas, n'entend faire aucune exception, et surtout pas au FC Barcelone, dont il déteste le président, Joan Laporta. Il assure qu'en l'état actuel des choses, le club catalan ne peut pas espérer faire revenir l'Argentin cet été.

