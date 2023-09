PSG : tensions à venir entre Luis Campos et Luis Enrique à cause d'une prolongation ?

C'est visiblement le temps des prolongations au PSG ! Hier mercredi, le journaliste turc Ekrem Konur en a annoncé deux assez surprenantes. La première concerne Marco Asensio, qui n'est arrivé qu'il y a trois mois et est déjà sous contrat jusqu'en 2026. La seconde concerne l'identité du joueur plus que la durée de son contrat (lui aussi 2026) ou la date de son arrivée (2021).

Il s'agit en effet de Gianluigi Donnarumma, dont Luis Enrique n'est pas le plus grand fan. On a encore en mémoire sa gueulante envers le gardien italien à Lyon, alors que son équipe venait de marquer. Il lui reprochait de ne pas avoir relancé au pied, domaine avec lequel l'ancien Milanais n'est pas à l'aise. Selon Konur, la volonté du PSG de prolonger Donnarumma est liée au fait qu'il aurait des courtisans en Europe. Mais pas sûr que Luis Enrique voit d'un bon œil cette manoeuvre de Luis Campos.

🚨PSG will hold talks in the coming days to extend the contract of 24-year-old goalkeeper Gianluigi Donnarumma.



▪️Many clubs are monitoring the Italian goalkeeper's situation. 🇮🇹 🔴🔵 #PSG pic.twitter.com/GLBv3nWB4v