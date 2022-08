PSG – Mercato : Thierno Baldé signe à Troyes ! (officiel)

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG enregistre un nouveau départ, mais pas celui d’un indésirable. Après le départ de Wijnaldum vers l’AS Roma, les dirigeants parisiens veulent encore réduire la taille de l’effectif de Christophe Galtier. Cependant, c’est un nouveau titi qui quitte définitivement le club de la capitale. Baldé à Troyes ! En effet, Thierno Baldé quitte définitivement le club de la capitale et rejoint l'ESTAC Troyes. Le défenseur de 20 ans s’est engagé pour les cinq prochaines saisons, jusqu’en juin 2027. Le directeur sportif du club s’est exprimé sur cette arrivée : « Nous sommes très heureux que Thierno ait décidé de rejoindre l'ESTAC. Un des objectifs du club et du City Football Group a toujours été d'investir sur les jeunes talents. Nous sommes fiers qu'il puisse poursuivre son développement au sein de nos structures. » 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗧𝗵𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 ! 🚀 #TeamESTAC 🔵⚪ pic.twitter.com/YukQVmLu5t — ESTAC Troyes (@estac_officiel) August 9, 2022

Pour résumer Comme attendu depuis hier, le jeune défenseur parisien Thierno Baldé s’engage avec l’ESTAC Troyes. Le défenseur polyvalent, de 20 ans, s’est engagé, avec son nouveau club, pour les cinq prochaines saisons jusqu’en juin 2027.

