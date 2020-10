PSG – Mercato : Thomas Tuchel serait mécontent d'un oubli de Leonardo

Même si Leonardo s'est finalement démené pour lui offrir trois renforts (Danilo, Rafinha, Kean) dans les dernières heures du Mercato d'été, Thomas Tuchel n'est pas pleinement satisfait des choix de son directeur sportif au PSG.

D'après L'Equipe, le technicien allemand se plaindrait, dans son cercle privé, de l'absence du recrutement d'un défenseur central axial pour pallier à la fin de contrat de Thiago Silva... Et Thomas Tuchel n'est pas le seul à penser de cette façon.

Les anciens sont d'accord avec lui

Sondés par le quotidien sportif, plusieurs anciens de la maison appuient sur le constat de l'entraîneur parisien. « Selon moi, on a perdu au change. Tu perds un Cavani, meilleur buteur de ton histoire, et tu récupères Kean, un jeune prometteur mais qui n'est pas trop efficace dans l'axe. Tu perds aussi Thiago Silva... Aujourd'hui, il te manque un défenseur central axial droit », assène Mickaël Madar. Même constat chez Eric Rabesandratana : « Thiago Silva, c'est une grosse perte. Tu te retrouves avec Diallo, c'est le jour et la nuit. Côté défensif, je vois un gros déséquilibre. Tes défenseurs sont régulièrement blessés et, sur une saison où tu as besoin d'avoir Kimpembe – Marquinhos, je suis inquiet. Pas sur leur niveau, mais ils ne suffiront pas pour te faire toute la saison. Je n'ai même pas cité Kehrer car, pour moi, il ne donne aucune sécurité non plus ».