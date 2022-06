PSG : les premiers mots de Luis Campos après sa nomination

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Il était pressenti pour rejoindre le PSG mais désormais, c’est officiel. Luis Campos est le nouveau conseiller sportif du club parisien et sera en charge du recrutement. Le Portugais, passé par l’AS Monaco et le LOSC, revient donc en Ligue 1.

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du club », a déclaré Luis Campos sur le site officiel du PSG.

Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2022

Pour résumer Fraîchement nommé conseiller sportif du PSG pour s’occuper du recrutement, Luis Campos a dit ses premiers mots. Passé par l'AS Monaco et le LOSC, le Portugais fait son retour en Ligue 1 et s'occupera de dénicher des pépites.

Adrien Deschepper

Rédacteur