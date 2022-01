PSG – Mercato : tout serait ficelé pour Mbappé au Real Madrid, Paris avance sur son remplaçant !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

C'était attendu avec le changement d'année et l'ouverture officielle des négociations pour les joueurs libres au 30 juin prochain : la presse ibérique allait en faire des caisses avec le dossier Kylian Mbappé (PSG, 23 ans) au Real Madrid.

Les médias madrilènes ne nous ont pas déçu cette nuit. Ce samedi matin, Marca a ouvert le bal avec sa Une « C'est l'année », mettant en avant le visage de Mbappé. Même chose du côté de AS où le natif de Bondy fait les gros titres. Emission emblématique du fameux « Tic-tac Mbappé », El Chiringuito a, de son côté, ressorti le compteur pour annoncer 2022.

Pour l'heure, aucun de ces médias ne s'est aventuré à vendre la peau de l'ours dans l'arrivée libre de Kylian Mbappé chez les Merengue. ABC prend moins de gants et retire même le conditionnel. Selon eux, le Champion du Monde va signer un contrat de 6 ans au Real Madrid à 21M€/net par saison + 40 M€ de prime à la signature. Ce deal, déjà acté, ne sera toujours officialisé qu'à la fin de la saison.

Le PSG prépare le terrain pour Dembélé

Du côté de Paris, on semble aussi se préparer à ce scénario puisque L'Equipe met en avant, dans son édition du jour, la possibilité de voir Ousmane Dembélé (FC Barcelone, 24 ans) le remplacer dans la Capitale française. S'il désire toujours prolonger au Barça, l'ancien Rennais n'est toujours pas tombé d'accord avec ses dirigeants.

A six mois de la fin de son contrat, Dembélé pourrait même être poussé vers la sortie plus tôt que prévu. AS annonce qu'une réunion de la dernière chance est prévue lundi entre le FC Barcelone et l'agent de l'international français Moussa Sissoko. S'il n'y a pas d'issue favorable, un transfert serait même envisageable dès ce Mercato d'hiver.