PSG - Mercato : très bonne nouvelle dans le dossier Hakimi

Si le Paris Saint-Germain a frappé très fort depuis une semaine que le mercato est ouvert avec les arrivées de Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, deux joueurs libres, il est toujours contrarié en ce qui concerne Achraf Hakimi, priorité de Leonardo pour le poste de latéral droit. Et pour cause : contrairement aux premières signatures, il faut cette fois verser une indemnité et l'Inter Milan est dur en affaires.

Aucune offre n'excède les 60 M€

Le club lombard, dans le rouge vid au niveau financier, n'entend pas céder son joueur pour moins de 80 M€. Paris a fait une première offre à 60 M€ mais les champions d'Italie seront intransigeants sur le montant, quitte à conserver Hakimi. L'agent de l'ancien Madrilène, Alejandro Camano, a confirmé à La Gazzetta dello Sport que son client avait bien un bon de sortie.

Le quotidien sportif transalpin rappelle que Chelsea est également très intéressé par Hakimi mais que, et c'est là que réside la bonne nouvelle, les champions d'Europe n'ont toujours pas formulé d'offre supérieure à 60 M€. Ils ont pourtant des moyens très importants mais, pour l'heure, ils sont au coude à coude avec le PSG. Qui va donc devoir accéder rapidement aux exigences de l'Inter s'il veut frapper un nouveau gros coup.

Achraf Hakimi transfer update.https://t.co/KBJxcT9jLv — Chelsea FC News (@Chelsea_FL) June 15, 2021