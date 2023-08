PSG - Mercato : triple coup de tonnerre pour l’avenir de Neymar, Verratti et Marquinhos !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Kylian Mbappé va quitter le PSG, la question est de savoir quand. Cet été ou l’été prochain ? Pour Neymar, la donne serait plus claire. Selon L’Équipe, la bonne prestation du Brésilien (deux buts et une passe décisive) hier contre les Sud-Coréens de Jeonbuk (3-0), plus de cinq mois après sa blessure à la cheville droite, lui ont peut-être sauvé la mise. « Son retour est une excellente nouvelle pour Luis Enrique. De quoi marquer des points aux yeux de son employeur, alors qu’un départ du « Ney » était envisagé de part et d’autre au début de l’été », rappelle le quotidien sportif. Marquinhos, un temps annoncé vers l’Arabie saoudite cet été, devrait lui aussi rester.

Offre colossale à venir pour Verratti

Selon Rudy Galetti, le PSG a refusé la dernière offre d’Al-Nassr et les discussions entre les deux clubs sont définitivement terminées. Reste Marco Verrati. L’Équipe confirme ses envies d’ailleurs et Sports Zone le voit sur le départ. « Yazan Al-Sharif compte bien profiter du retour de Marco Verratti à Paris après la tournée japonaise pour le convaincre de rejoindre Al-Ahli, assure le compte Twitter. Très grosse offre à venir, pour lui… et pour Paris. Les francophones du vestiaire d’Al-Ahli tentent déjà de convaincre le petit hibou. »

