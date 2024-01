PSG - Mercato : l'enveloppe pour le défenseur central est connue, trois nouvelles pistes ont fuité !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Après avoir recruté Lucas Beraldo en provenance de São Paulo, le Paris Saint-Germain voudrait recruter un autre défenseur central lors de ce mercato hivernal pour pallier notamment les absences de Presnel Kimpembe et Milan Skriniar. D'après nos confrères de RMC Sport, les dirigeants parisiens auraient une enveloppe de 20 millions d'euros pour trouver leur bonheur à ce poste cet hiver.

Les pistes Tapsoba, Aguerd et Lacroix révélées !

Au niveau des pistes, RMC Sport, qui a confirmé celles menant à Jean-Clair Todibo (OGC Nice), Leny Yoro (LOSC) et Diego Llorente (AS Roma), en a révélé une nouvelle. Elle mènerait à Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen). Mais le club allemand se montrerait gourmand pour le Burkinabé. De son côté, L'Équipe a annoncé que le champion de France en titre aurait également pris des renseignements sur Nayef Aguerd (West Ham) et Maxence Lacroix (Wolfsburg).

