PSG - Mercato : trois renforts de poids vont épauler Neymar à Al-Hilal !

Club le plus titré d'Arabie Saoudite, Al-Hilal accélère sa campagne de recrutement. Neymar a rejoint le club saoudien pour 90 M€ mais Al-Hilal mène d'autres dossiers de front et s'apprête à concrétiser.

Bono, Mitrovic et Digne vont le rejoindre

Le buteur serbe de Fulham Aleksandar Mitrovic est attendu, pour un transfert de 55 M€. Idem pour Lucas Digne (Aston Villa) et pour Yassine Bono (FC Séville), qui a accepté un contrat de trois ans à 10 M€ la saison. Séville récupèrera 20 M€.

