PSG - Mercato : Tuchel a donné une bonne leçon à Leonardo avec sa recrue phare

Kylian Mbappé (21 ans) blessé, l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel devrait faire confiance à Pablo Sarabia pour occuper l’aile gauche de l’attaque parisienne jusqu’à la trêve internationale. Cela attend confirmation à Leipzig en C1 (21h), mais le secteur offensif n’est pas le seul domaine dans lequel le technicien allemand suscite des interrogations.

En défense, peu d’observateurs comprennent en effet l’utilisation de Daniel Pereira à un poste qui n’est pas le sien dans l’axe, alors que Marquinhos y excelle et se retrouve à faire le nombre au milieu de terrain. Leonardo, qui est allé chercher Pereira au FC Porto en fin de mercato, ne doit pas tout comprendre la stratégie de Tuchel.

Et pourtant, le ciment défensif de l’entraîneur du PSG semble prendre. Sur les onze premiers matches de cette saison, ce dernier a en effet aligné six charnières différentes au coup d’envoi. Le droitier portugais a été au cœur de deux d’entre elles avec Abdou Diallo et Presnel Kimpembe... pour trois victoires sans but encaissé. Ce constat prometteur attend d'être confirmé ce soir en Allemagne.