PSG - Mercato : Tuchel a sondé Kimpembe, la Juventus également sur le coup

Presnel Kimpembe du PSG à Chelsea, il en est de plus en plus question. Même si Kalidou Koulibaly va venir renforcer la défense des Blues en provenance de Chelsea, Thomas Tuchel veut l'international français. Et selon Foot Mercato, l'Allemand a appuyé sur l'accélérateur...

« Joint par téléphone, le Français a pu échanger avec l’actuel entraîneur des Blues pendant plusieurs minutes. Il a ainsi pu lui présenter le projet et le détail de ce qu’il souhaitait mettre en place avec lui. Toujours selon nos informations, l'international français se sent extrêmement bien à Paris avec qui il a toujours rêvé de remporter la Ligue des Champions. Mais en cas de départ, le Titi parisien priorise un départ en Angleterre. »

La Juventus serait aussi sur le coup. Et toujours selon FM, Tuchel aurait expliqué à Kalidou Koulibaly, qu'il voulait l'associer à Thiago Silva et Kimpembe, ses deux anciens joueurs au PSG.