PSG - Mercato : Tuchel a voulu se venger de Leonardo avec un chouchou de l'émir

Même s'il a parfaitement rebondi du côté de Chelsea en janvier dernier, devenant champion d'Europe à la fin de la saison 2021/22, Thomas Tuchel n'a pas digéré son renvoi du PSG à la veille de Noël 2020. Un choix dicté par le directeur sportif parisien, Leonardo, avec qui le courant ne passait pas du tout. Aussi, en plus du pied de nez que constitue la victoire dans cette Champions League après laquelle courent les Qataris, on peut imaginer que l'Allemand aimerait jouer un vilain tour à Leonardo.

Ça a failli se produire cet été. Selon RMC Sport, Chelsea aurait proposé 100 M€ pour Marquinhos, capitaine du PSG et symbole de l'ère QSI. Mais toujours d'après le média, ni le club ni le joueur, qui se sent bien à Paris, n'ont souhaité aller plus loin dans les négociations. Et ce alors que l'arrivée de Sergio Ramos aurait pu l'inciter à réfléchir. Ce n'est sans doute que partie remise pour Thomas Tuchel, qui pourra revenir à la charge l'été prochain pour un joueur du PSG ou bien chiper un Erling Haaland dans le viseur du club de la capitale pour remplacer Kylian Mbappé…

