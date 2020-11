PSG - Mercato : Tuchel abdique face à Leonardo sur un dossier majeur

Depuis le retour de Leonardo au PSG, Thomas Tuchel sait que son avenir dans la capitale ne tient qu'à un fil. La finale de Champions League lui a offert un sursis d'une saison mais ses mauvaises relations avec son directeur sportif, mises en lumière par la polémique Marquinhos-Danilo, font qu'il est de plus en plus isolé. D'ailleurs, lors d'une interview accordée à Sky Sports hier soir, l'Allemand a reconnu ne se faire aucune illusion concernant une prolongation…

"Il faut arrêter de rêver"

"Il n’y a pas eu de discussions à ce jour et après tout ce que j’ai accompli ici, toutes les options sont ouvertes pour moi, mais à un moment donné, il faut arrêter de rêver. On verra." Une belle preuve de lucidité, Leonardo ayant toujours sous la main son chouchou, Massimiliano Allegri, en attente d'un nouveau challenge depuis son départ de la Juventus Turin à l'été 2019.

En revanche, Tuchel a avoué avoir de plus en plus de mal avec les critiques systématiques à son égard : "Je suis au courant des critiques. On vit dans une bulle mais je vois ça. J’avais l’idée un peu naïve qu’après quatre titres et une finale, on arrête de me remettre en question. On a arrêté les critiques cinq jours, c’était juste les cinq jours après".