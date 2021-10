PSG - Mercato : Tuchel confirme vouloir jouer un vilain tour à Paris

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Erling Haaland sera la grande attraction du prochain marché des transferts. Kylian Mbappé aurait pu lui faire de la concurrence mais l'attaquant du PSG a fait savoir depuis longtemps qu'il ne souhaitait jouer qu'au Real Madrid. Le géant norvégien, lui, écoute tout le monde. Le FC Barcelone en a fait sa priorité estivale, le Real rêve de l'associer à Mbappé, Manchester City pense qu'il tiendrait en lui le grand numéro neuf qui lui manque tant, le PSG veut en faire le remplaçant de Mbappé, le Bayern celui de Lewandowski, etc.

Mais dans un entretien à Bild, Thomas Tuchel a annoncé que Chelsea s'était aussi positionné et qu'il voulait griller la politesse à la concurrence : "Le club étudie sérieusement la possibilité de le recruter. Nous parlons régulièrement de lui car c'est un joueur fantastique. Nous verrons ce qu'il se passera dans les prochaines semaines". L'idée d'associer Romelu Lukaku à Erling Haaland fait saliver Thomas Tuchel. Et si, en plus, il peut jouer un vilain tour à un Leonardo qui l'a viré sans ménagement du PSG à Noël dernier…

