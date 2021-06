PSG - Mercato : Tuchel et Mourinho torpillent le dossier Sergio Ramos !

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

En entérinant son départ du Real Madrid la semaine dernière, Sergio Ramos a relancé à plein les rumeurs au sujet de son avenir. Et pour cause : l’un des meilleurs défenseurs du monde sera libre à la fin du mois. Le PSG a donc déjà commencé à lancer les négociations avec son entourage et pourrait faire mouche, le projet et la ville plaisant à l’intéressé.

A moins que Ramos ne se laisse tenter par un autre challenge... incarné par José Mourinho ! Selon La Gazzetta dello Sport, le coach de l’AS Rome a passé un coup de fil à son ancien stoppeur au Real Madrid pour lui vanter les bienfaits de la vie en Italie et ses avantages fiscaux (50% en moins pour les étrangers).

La Louve lui proposerait par ailleurs un salaire de 8 millions d’euros net par an. Autre prétendant déclaré récemment pour Ramos : Chelsea. C’est le journaliste espagnol José Alvarez qui a révélé l’intérêt de Thomas Tuchel à son égard hier soir sur le plateau de l’émission El Chiringuito. Selon lui, l’ancien coach du PSG veut remplacer Antonio Rudiger qui ne prolongera pas chez les Blues.

‼️"El CHELSEA está INTERESADO en RAMOS y el CITY NO irá a por él"



La información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoInda pic.twitter.com/Jtcxw1h2Li — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 22, 2021