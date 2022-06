PSG - Mercato : Tuchel lorgne un deuxième Parisien

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Le changement de propriétaire de Chelsea ne semble pas impacter l'ambition de Thomas Tuchel. Le manager des Blues veut recruter du lourd cet été, afin de permettre à son équipe de lorgner une nouvelle victoire en Champions League mais également de rivaliser avec Manchester City et Liverpool pour le titre en Premier League. L'Allemand aimerait attirer Achraf Hakimi, qui ne s'est pas vraiment épanoui au PSG, où il est arrivé l'été dernier, mais également un autre Parisien.

Ce Parisien, c'est Presnel Kimpembé. Tuchel voulait déjà le faire venir à l'été 2021 à Chelsea, quand Paris avait recruté Sergio Ramos. Il revient à la charge cette année car il a un besoin impératif de rebâtir sa défense centrale après les départs d'Andreas Christensen et Antonio Rüdiger. Dans l'idée de l'Allemand, Jules Koundé remplacerait le premier dans son trio défensif à droite et Kimpembé le second à gauche. Mais la volonté du Titi pourrait être un sérieux obstacle, tout comme celle du PSG, Kimpembé étant l'unique représentant de la formation dans le onze de départ...

Tuchel veut jouer un mauvais tour au PSG !https://t.co/XDKbSIDWIx — Foot Mercato (@footmercato) May 31, 2022

Pour résumer Il n'y a pas qu'Achraf Hakimi que Thomas Tuchel veut recruter au PSG. Le manager de Chelsea a dans son viseur Presnel Kimpembé et cela fait des mois qu'il lui fait de l’œil. Le défenseur central se laissera-t-il enfin tenter ?

Raphaël Nouet

Rédacteur