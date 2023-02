PSG - Mercato : Tuchel ou Zidane après Galtier, al-Khelaïfi a tranché

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Ce soir, sur le plateau de La Chaîne L'Equipe, le journaliste Loïc Tanzi a assuré que l'idée d'un renvoi de Christophe Galtier en cas d'élimination de la Champions League contre le Bayern Munich n'avait pas effleuré l'esprit des dirigeants parisiens. Seule une catastrophe de type déliquescence totale, même en Ligue 1, pourrait actionner le siège éjectable. En revanche, il y a de très fortes chances que la mission du Marseillais s'arrête en juin.

De nombreux noms commencent déjà à circuler. Foot Mercato a fait le point ce mardi soir et assure que si l'émir du Qatar privilégie toujours Zinédine Zidane, Nasser al-Khelaïfi, lui, voudrait faire revenir Thomas Tuchel. Sans club depuis septembre dernier et son renvoi de Chelsea, l'Allemand ne serait pas contre mais il voudrait des garanties. Comme ne pas s'occuper des transferts. Or, FM assure que les jours de Luis Campos à Paris sont également comptés. Le chantier s'annonce colossal dans la capitale cet été !