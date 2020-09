PSG - Mercato : Tuchel pourrait perdre l'un des siens

Quatre ans déjà qu'il évolue au PSG. Sans que la situation change et que le milieu de terrain allemand, Julian Draxler, parvienne à s'imposer. La saison dernière, et sous les ordres de Thomas Tuchel, il n'a même été titulaire qu'à douze reprises et jamais en Ligue des Champions.

Alors que le club de la capitale doit vendre certains de ses éléments dans les prochaines semaines, le nom de Draxler revient dès lors avec insistance. Et ce n'est pas le sélectionneur allemand, Joachim Löw, qui calme la tendance. Bien au contraire. Si Draxler est titulaire en équipe nationale, il faudra qu'il joue en club si il souhaite le rester. Le message est clair.

"J'ai eu une longue discussion avec lui et nous avons échangé des idées. Pour Julian, il serait naturellement important de passer un cap à cet âge. S'il jouait régulièrement, cela l'aiderait probablement à être décisif. La question est de savoir si Paris va le laisser partir ou non. Quand il a été fait appel à lui, il a eu de très bons moments et peut toujours jouer à ce niveau. Mais il serait important que Julian soit sur le terrain semaine après semaine."