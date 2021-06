PSG - Mercato : Tuchel veut dynamiter le dossier Hakimi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Non content d'avoir entraîné un tsunami de moqueries sur le PSG pour avoir remporté la Champions League avec Chelsea samedi dernier alors qu'il dirigeait encore le club de la capitale le 23 décembre dernier, Thomas Tuchel pourrait jouer un vilain tour à ses anciennes couleurs. En effet, il se serait positionné sur ce qui est devenu la priorité du recrutement parisien pour cet été.

Chelsea a de gros moyens

Cette priorité, c'est évidemment Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain de 22 ans va être vendu par l'Inter Milan, qui a besoin de renflouer ses caisses. Les Nerazzurri, qui n'ont pas fini de payer le Real Madrid pour son ancien joueur, attendent 80 M€ alors que le PSG ne propose pour le moment que 60 M€.

Chelsea, qui possède de plus gros moyens que le PSG, pourrait emporter le morceau très rapidement, même si les discussions sont plus avancées pour le moment avec Paris. Mais nul doute que Thomas Tuchel serait très satisfait à l'idée de faire un mauvais coup à Leonardo, avec qui il ne s'entendait pas et qui a été à l'origine de son renvoi, tout en renforçant fortement son effectif.