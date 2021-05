PSG - Mercato : Tuchel veut saboter un gros coup de Leonardo avec l’OM

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

En fin de contrat en juin 2022 avec l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara, qui a réalisé une saison 2020-2021 plus qu'aboutie, pourrait quitter les bords de la Canebière cet été et permettre à l'OM de renflouer ses caisses. Le milieu de terrain de 21 ans, non retenu par Sylvain Ripoll pour l'Euro Espoirs, susciterait l’intérêt du Paris Saint-Germain.

Du beau monde sur Kamara

Boubacar Kamara Credit Photo - Icon Sport

Mais le club de la capitale ne serait pas le seul club intéressé par le Minot de l'OM. Selon les informations de Soccer Link, tout comme Manchester City, le Chelsea de Thomas Tuchel voudrait faire venir Boubacar Kamara à Stamford Bridge cet été et jouer un mauvais tour au directeur sportif du PSG, Leonardo.