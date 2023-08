PSG – Mercato : Ugarte fait une révélation sur son arrivée à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Manuel Ugarte a accordé un entretien à L'Equipe ce jeudi. Il y est question de sa signature au PSG. Et l'ancien joueur du Sporting Portugal a révélé qu'Edinson Cavani lui avait conseillé de signer dans la capitale plutôt qu'à Chelsea, qui le convoitait aussi.

Cavani en VRP de luxe

« On avait parlé du PSG avec Edi, mais bien avant les contacts avec le club, a confié l'Uruguayen. Il m'avait raconté la relation qu'il entretenait avec ses partenaires, l'ambiance ici. Il m'avait dit que c'est une ville incroyable, un super club où il y a tout. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte combien il est aimé ici. » Et à lui d'ajouter, sur le discours des dirigeants... « On m'a dit que l'idée est de former, avec beaucoup de jeunes, une équipe avec une mentalité de gagnants. Or, la plupart des joueurs uruguayens, on a en commun d'avoir beaucoup d'envie, de toujours lutter pour la gagne, d'aimer la compétition plus que tout. Je viens pour qu'on crée cet état d'esprit de gagneur. Cela va se faire pas à pas, mais à côté de ça, un club comme le PSG doit toujours viser tous les trophées. »

