PSG Mercato : Ugarte se rapproche de la sortie, un club prêt à le détourner de Manchester United ?

Un an et puis s'en va. La tendance est à un départ pour Manuel Ugarte, arrivé au PSG l'été dernier. L'ancien joueur du Sporting a glissé vers le banc en fin de saison et il n'entre plus forcément dans les plans de Luis Enrique.

L'Atlético à l'affût

Une destination se précise pour le milieu de trrain uruguayen, actuellement à la Copa America : Manchester United. Les Red Devils ont avancé leurs pions et selon PSGinside-Actus, un accord est en passe d'être trouvé. "Il n'y aura pas d'autres joueurs inclus dans la transaction", précise le média. Qui ajoute que "l'Atletico Madrid fait partie des prétendants et pourrait rentrer dans les négociations prochainement". De quoi faire monter un peu les enchères ?

