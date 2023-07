PSG - Mercato : un accord est tombé pour Højlund !

Echec et mat pour le PSG ? En quête d'un attaquant de pointe cet été, le club de la capitale entretient son rêve d'attirer Harry Kane mais explore d'autres pistes dont l'une d'elles mène à Rasmus Højlund. Véritable révélation à l'Atalanta Bergame (9 buts en Serie A la saison passée), l'attaquant danois de 20 ans devrait quitter la Dea très prochainement et se rapprocherait de son nouveau club selon les dernières informations de Fabrizio Romano.

Très intéressé aussi par le jeune buteur, Manchester United aurait passé la seconde en trouvant un accord avec lui pour un contrat de cinq ans, jusqu'en 2028. Tout serait maintenant réglé entre les Red Devils et le clan Højlund qui ont même négocié une année de bail en option, en attendant de satisfaire financièrement l'Atalanta. Dans les prochaines heures, le club mancunien devrait formuler une offre à son homologue italien sans aller jusqu'à des chiffres fous de 90 ou 100 millions d'euros. Si le deal n'est pas encore bouclé, United semble avoir pris une avance considérable dans ce dossier, loin devant le PSG.

Understand terms of Manchester United agreement with Rasmus Højlund and his camp on personal terms are now clear: five year deal, 2028 🔴🇩🇰



Told contract will include option for further year.



Man United will bid this week but for right fee — not entertaining €90/100m ‘games’. pic.twitter.com/XPnOLcE595