PSG - Mercato : un ailier brésilien à 75 M€ dans le viseur

Recruteur mondialement connu, Luis Campos avait pris la saine habitude, à Monaco puis à Lille, de dénicher des pépites provenant des quatre coins de la planète. Mais depuis qu'il est à Paris, où il a pourtant des moyens gigantesques pour recruter, il ne semble viser que des joueurs évoluant au Portugal. Rien que cet été, il a ciblé Antonio Silva et Gonçalo Ramos (Benfica), devrait parvenir à faire venir Manuel Ugarte (Sporting) et lorgne désormais un ailier du FC Porto !

Une clause libératoire à trois fois sa valeur...

Cet ailier, c'est le Brésilien Pepê, de son vrai nom Eduardo Gabriel Aquino Cossa. Âgé de 26 ans, il joue ailier gauche mais peu également arpenter l'autre côté du terrain et même jouer latéral droit ! Sa cote est estimée à 25 M€ mais d'après A Bola, qui a révélé cette piste, Porto ne lâchera son joueur que si sa clause libératoire est levée, et elle s'élève à 75 M€ ! C'est très cher car Gremio, d'où Pepê est arrivé il y a deux ans, va récupérer une partie de la plus-value. La saison passée, l'ailier a marqué 4 buts et délivré 7 passes décisives en 34 matches de championnat portugais. En revanche, en 8 parties de Champions League, il n'a pas été décisif une seule fois...

