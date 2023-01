PSG - Mercato : un ancien de l’ASSE et du FC Barcelone relancé par Campos ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Depuis le début du mercato hivernal, les choses sont claires du côté du PSG : la maigre enveloppe allouée au recrutement servira à renforcer le secteur offensif, qui manque d'un remplaçant de très haut niveau au trio Messi-Neymar-Mbappé. Hugo Ekitike étant par exemple encore trop tendre pour la Champions League ou les sommets de L1. Ses 10 M€, Luis Campos ne veut pas les investir sur un Milan Skriniar, que l'Inter est disposé à vendre dès cet hiver après qu'il a refusé la proposition de prolongation. Ce sera un attaquant. Et selon MediaFoot, un buteur coté s'offre à lui sur un plateau.

Ce buteur, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Le Togolais, passé par Saint-Etienne et Barcelone notamment, a rejoint Chelsea l'été dernier en provenance de Catalogne. Et c'est un flop total. Il souhaiterait partir dès cet hiver et les Blues ne feront rien pour le retenir. Le Barça envisage de le faire revenir mais attend le feu vert de la Liga concernant sa masse salariale et donc sa capacité à se renforcer. Selon MF, Luis Campos serait intéressé par ce buteur à la réputation mondiale, certes âgé de 33 ans mais qui ne ferait pas de difficulté à vivre dans l'ombre de la MNM. Gabriel Martinelli (Arsenal) est également dans le viseur du responsable du recrutement portugais.