PSG - Mercato : un ancien de l’OM donne des nouvelles sur l’avenir de Messi !

Mais où va signer Lionel Messi ? En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, l’avenir du Champion du Monde argentin intéresse tout le monde du football. Proche de prolonger avec le club de la capitale il y a encore quelques semaines, la Pulga ne saurait toujours pas où il va évoluer la saison prochaine. Des nouvelles de la rumeur Newell’s Old Boys Depuis quelques temps, de nombreuses rumeurs envoient le septuple Ballon d'Or en MLS, au FC Barcelone ou encore en Argentine. Cependant, Lionel Messi ne discuterait qu'avec le PSG à l’heure actuelle d'après les informations de Gaston Edule. Si le club de sa jeunesse et de sa ville, Newell’s Old Boys, est une destination possible comme l’ont révélé ses proches, l’entraîneur du club argentin, Gabriel Heinze reste prudent à ce sujet. « Cela me gêne et me fait un peu honte de parler de Messi. Le seul qui doit décider s’il revient ou non, c’est lui-même. Il faut donner à Messi ce que le club a, ne pas lui mentir. C’est son choix, personne n’a l’obligation de venir. S’il vous plaît, laissez Messi tranquille, qu’il continue à nous procurer de la joie et qu’il soit heureux où qu’il soit », a-t-il expliqué comme le rapporte Foot Mercato. ⚽️ OM, PSG : Ounahi dans le collimateur après avoir liké un tweet de Messi #ButFC https://t.co/zhA1s6dAPD — But! Football Club (@club_but) March 5, 2023

