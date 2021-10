PSG - Mercato : un ancien de l'OM rêve de signer Mbappé et Haaland

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Mbappé et Haaland à Newcastle prochainement ? Javier Manquillo en rêve ! Récemment racheté par le prince héritier d’Arabie Saoudite, Newcastle bénéficierait d’une manne financière conséquente ce qui laisse place ces derniers temps aux rumeurs mercato les plus folles. La nouvelle patronne de Newcastle, Amanda Staveley a même fait part de son ambition de remporter la Premier League d’ici 5 à 10 ans en montant une équipe de stars.

Interrogé par le journal anglais The Daily Telegraph, l’ancien latéral droit de l’OM, Javier Manquillo, aujourd’hui défenseur de Newcastle a fait part de son envie de voir débarquer Kylian Mbappé et Erling Haaland à St James Park. « Si vous me demandez qui je signerais pour Newcastle, je choisirais Mbappé et Haaland. Si c'était une équipe PlayStation, je souhaiterais aussi recruter Messi et Cristiano (Ronaldo), mais les jeunes qui se démarquent le plus en ce moment sont ces deux-là ». Pas sur cependant que la situation actuelle de Newcastle, 19ème du championnat anglais, attire ceux qui se présentent comme les superstars de demain de suite…

Javier Manquillo: "If you ask me who I’d sign for Newcastle, I’d go for Mbappe and I’d go for Haaland. If it was a PlayStation team I’d also go for Messi and Cristiano." https://t.co/xCb7nnUnOM