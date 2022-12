PSG - Mercato : un ancien du Real Madrid retourne sa veste avec Mbappé

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Kylian Mbappé, c’est le joueur qui fait rêver le monde entier ! Ultra performant avec le PSG et l’Équipe de France en ce début d’exercice 2022-23, le Bondynois a réalisé une master class en inscrivant un triplé en finale de la Coupe du Monde 2022 face à l’Argentine. Une prestation qui ne lui permettra pas de remporter une nouvelle fois le Mondial mais qui fait saliver de nombreux observateurs du Real Madrid.

Sur le plateau d’El Chiringuito, Josep Pedrerol, animateur et journaliste de l’émission a affirmé que Kylian Mbappé n’était plus dans les plans du président du Real Madrid après qu’il est finalement décidé de prolonger l’aventure au PSG. Pour Guti, Florentino Perez doit absolument signer le génie français.

« Mbappé ? Je l'ai pardonné dès le premier jour. Cela donnerait beaucoup de cachet à la Liga de le signer. J'ai toujours dit que les meilleurs joueurs doivent être au Real Madrid. Je peux comprendre que certains supporteurs se sentent mal parce que tout le monde imaginait qu’il était déjà là. Ça a été une très grosse déception. Mais je pense qu’au bout d’un moment, tu te rends compte que ce sont des décisions personnelles. », a d’abord expliqué la légende des Merengues.

« Comment le Real Madrid va-t-il fermer la porte à un joueur aussi spectaculaire que lui ? Pour ce que nous allons pouvoir profiter de lui et pour ce qu'il va donner au club. C'est un joueur qui serait le bienvenu dans n'importe quelle équipe. Et je pense que c'est un joueur fait pour le Real Madrid. Et s'il veut réaliser tout ce que Messi, Cristiano et d'autres ont réalisé, il doit jouer pour le Real Madrid. Parce qu'il ne va pas le faire au PSG. Madrid doit aller chercher Kylian Mbappé maintenant.», a lâché l’ancien international espagnol.

Un joli retournement de veste…

"je préfère avoir Haaland."

Guti a certainement été impressionné par les performances de Kylian Mbappé à la Coupe du Monde avec les Bleus, car en début octobre l’ancien du Real Madrid n’était pour que l’international français prenne la direction de la Casa Blanca cet hiver. « Il a eu l'opportunité de venir au Real Madrid. Il y a eu une guerre avec le PSG pour Kylian et ils l'ont gagné. Pour le ramener au Real Madrid, il faudrait dépenser beaucoup d'argent et je ne pense pas que le club doive payer. Je veux toujours que les meilleurs soient au Real Madrid mais je pense aussi à Rodrygo et Vinicius. Je me dis que je préfère voir Haaland venir d'ici deux ans plutôt que Mbappé. Le Real pourrait avoir besoin des deux mais je ne pense pas que ce soit financièrement faisable et compte tenu de leur trajectoire, je préfère avoir Haaland. », avait-il expliqué dans El Chiringuito.