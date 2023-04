PSG - Mercato : un ancien international tricolore valide la piste Osimhen

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG va tout faire pour recruter Victor Osimhen cet été. Luis Campos à fait de l’attaquant nigérian sa cible numéro 1 pour renforcer l’attaque du club de la capitale. Même si le dossier va être compliquer à réaliser pour le PSG, cette piste plaît aux dirigeants qataris. D’autres personnalités ont également réagi à cette annonce, dont Manu Petit. Dans l’émission “Rothen S’enflamme“, l’ancien joueur de l’Équipe de France s’est exprimé : « Quand on m'a proposé le débat, je me suis dit c'est incroyable. C'est devenu le troisième joueur ratio buts/minutes dans l'histoire de la Serie A. Il a des qualités qui manquent cruellement au PSG. » 🤔 Osimhen, est-ce le choix de la facilité pour le PSG ?



🗣💬 Manu Petit : "Quand on m'a proposé le débat, je me suis dit c'est incroyable. C'est devenu le troisième joueur ratio buts/minutes dans l'histoire de la Serie A. Il a des qualités qui manquent cruellement au PSG." pic.twitter.com/ueeqdCtFCb — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 31, 2023

Pour résumer Alors que Luis Campos a fait de Victor Osimhen sa priorité du mercato, un ancien international tricolore s’est exprimé sur le sujet. Manu Petit, ancien milieu de l'Équipe de France pense que Victor Osimhen possède les qualités qu'il manque au PSG en attaque.

Adam Duarte

Rédacteur

