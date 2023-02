PSG - Mercato : après Daniel Riolo, une figure du club s'oppose à la prolongation de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi se dirige vers une prolongation avec le club de la capitale d'une saison supplémentaire. Mais Jérôme Rothen, qui s'est exprimé sur le cas de la Pulga, ne veut pas le voir prolonger au PSG.

Podcast Men's Up Life

"C'est une très mauvaise idée de prolonger Messi"

"Messi, c’est très bien pendant deux ans, d’avoir l’image, le meilleur joueur de tous les temps dans ton effectif, qui marque plus de buts cette année. C’est une très mauvaise idée de prolonger Messi. En termes d’image et de ce qu’il renvoi, je ne comprendrais pas que Messi ait envie de prolonger l’aventure. Il ne fait aucun effort pour mettre le club en avant. Il ne va pas remercier les supporters, il baisse la tête et il rentre aux vestiaires. Même sur la célébration de ses buts, son nom est scandé, il n’a jamais un geste agréable envers les supporters pour les remercier. Donc il n’a pas envie de s’investir plus ça. C’est une fausse bonne idée", a confié l'ancien milieu de terrain parisien dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport.

🗣️💬 "Il y a quelque chose qui me dit que la prolongation de Messi serait une bêtise"



🔴🔵 @RothenJerome pense qu'une prolongation du champion du monde au PSG serait une fausse bonne idée. pic.twitter.com/y3bTGlF7uD — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 6, 2023

Pour résumer En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi se dirige vers une prolongation avec le club de la capitale d'une saison supplémentaire. Mais Jérôme Rothen, qui s'est exprimé sur le cas de la Pulga, ne veut pas le voir prolonger au PSG.

Fabien Chorlet

Rédacteur