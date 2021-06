PSG - Mercato : Jérôme Rothen dénonce un mauvais choix de Leonardo

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

En fin de contrat avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma aurait donné son accord au Paris Saint-Germain concernant un contrat de cinq ans assorti d'un salaire annuel de 12 millions d'euros. Si de nombreux observateurs estiment que le club de la capitale a réalisé un grand coup, Jérôme Rothen ne partage pas cet avis.

"Je ne reproche pas la qualité du gardien de but, je ne lui reproche pas d’être un gardien d’avenir malgré qu’il doit progresser, ce qu’il n’a pas forcément fait ces dernières années. Je trouve que le niveau de sa précocité était impressionnant mais que derrière, ça a un peu stagné. Anticiper le départ de Keylor Navas, qui vient de prolonger, je trouve ça moyen. Si c’est pour prendre Donnarumma et le prêter, pourquoi pas ? Dans ce cas-là, il revient dans un an et Keylor Navas n’aura « que » 35 ou 36 ans donc il peut encore évoluer à un très bon niveau, sachant qu’il est à son meilleur niveau actuellement. Ce n’est même pas fragiliser Keylor Navas mais essayer de trouver une place à Donnarumma", a avoué l'ancien parisien dans Top of the Foot sur RMC.

