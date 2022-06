PSG – Mercato : un ancien parisien veut attirer Neymar en Angleterre !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L’histoire de Neymar et du PSG pourrait bel et bien se terminer cet été. Les dirigeants du club de la capitale aimeraient vendre le brésilien, qui occupe une grosse partie de la masse salariale et dont les prestations déçoivent. Alors que les deux parties pourraient trouver un accord pour finaliser ce départ, un ancien joueur du PSG veut que Neymar le rejoigne en Premier League.

Destination Chelsea ?

Pour “ Jornal do Commercio“, Thiago Silva, ancien capitaine du PSG, s’est exprimé sur une possible arrivée de Neymar à Chelsea : « Neymar doit aller à Chelsea. Si cela arrive, ce sera pour le meilleur. Pour l'instant, je ne suis au courant de rien, mais j'espère que cela se concrétisera. » En rejoignant les Blues, Neymar pourrait aussi retrouver son ancien entraîneur Thomas Tuchel.

Pour résumer Cet été, Neymar pourrait quitter le PSG si un compromis est trouvé entre les deux parties. Un ancien parisien aimerait beaucoup attirer Neymar en Premier League. Thiago Silva veut que Neymar vienne le rejoindre à Chelsea.

