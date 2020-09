PSG - Mercato : un ancien partenaire de Mbappé pour renforcer le milieu ?

Poussé vers la sortie par Arsenal en raison, notamment, de ses écarts de comportement, Mattéo Guendouzi a déjà été proposé plusieurs fois au PSG. Ce qui constitue un drôle de clin d'œil du destin car le milieu de terrain de 21 ans, né à Poissy, a été formé dans le club de la capitale. Mais il avait décidé de s'engager avec Lorient en 2014 car il estimait que la porte des professionnelles serait fermée à double tours à Paris.

Transféré en 2018 à Arsenal, Guendouzi y a réussi des débuts très prometteurs. Mais depuis l'arrivée de Mikel Arteta, les choses se sont dégradées. Avant de carrément dégénérer quand l'ex-Merlu a insulté plusieurs adversaires au cours d'un match contre Brighton. Son attitude a fini par lasser partenaire et entraîneur. D'où la volonté d'Arsenal de lui trouver un nouveau point de chute.

Arsenal veut 35 M€

Proposé à plusieurs reprises à Paris, Guendouzi intéresse finalement Leonardo. Le directeur sportif brésilien est contraint à un recrutement à l'économie et, entre Geoffrey Kondogbia et Mattéo Guendouzi, il optera pour le moins cher. Or, si Valence, en grande difficulté économique, ne veut qu'un gros chèque, Arsenal, lui, serait prêt à écouter toutes les offres. Et le PSG serait prêt à inclure Julian Draxler dans l'opération pour faire baisser l'indemnité de Guendouzi. L'ex-Merlu serait donc en pole position. Et Kylian Mbappé, qui a réclamé de grands renforts, pourrait se voir combler avec cet ancien partenaire de l'équipe de France U19.