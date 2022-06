PSG - Mercato : un attaquant de la Juventus n'attendrait qu'un coup de fil de Luis Campos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Puisque l'époque n'est plus au bling-bling au PSG, à en croire Nasser al-Khelaïfi, une piste qui ne fera pas forcément rêver les supporters se dessinent du côté de Turin. En effet, à en croire La Gazzetta dello Sport, Moise Kean aimerait bien revenir dans la capitale, où il a joué en 2020-21: "Il y a de l'effervescence en premier League autour du nom de Kean, qui voudrait lâcher la Juve et continue d'espérer un retour au PSG. Les Bianconeri seraient disposés à lever son option d'achat par anticipation (moyennant 28 M€) pour le vendre dans la foulée. Ses agents devraient faire parvenir aux dirigeants de la Juve des offres d'Arsenal et de West Ham, venus aux nouvelles".

Moise Kean est toujours sous contrat avec Everton, qui l'a prêté pour deux ans à la Juventus avec option d'achat obligatoire en 2023. Mais, barré par Dusan Vlahovic, l'attaquant de 22 ans veut aller voir ailleurs. Paris, où il a passé une saison à 17 buts en 41 matches en 2020-21, pourrait-il être intéressé. A priori, la Vieille Dame voudra rentrer dans ses frais avec lui, il faudra donc débourser au moins 28 M€ pour ce qui pourrait être un remplaçant à Mauro Icardi. En plus motivé et investi dans son travail...

Allegri has said ‘yes’ to the sale of Moise Kean, whom the Bianconeri would like to buy from Everton and sell him on. However, so far, there’s been no concrete interest in the player.



(@FabDellaValle / @Gazzetta_it)