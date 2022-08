PSG - Mercato : le nouveau Haaland suivi par le Real Madrid et le FC Barcelone dans le viseur

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Il a le gabarit d'Erling Haaland (1,95m), joue au RB Salzbourg comme Erling Haaland et a les mêmes caractéristiques dans le jeu. Mais Benjamin Sesko n'a encore que 19 ans et est slovène. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir une quantité de grands clubs à ses pieds, qui ne veulent pas attendre qu'il explose comme son modèle norvégien et devienne hors d'atteinte pour la plupart.

Le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético Madrid, Chelsea et Liverpool seraient sur le coup mais aussi le PSG, à en croire Foot Mercato. Sesko s'inscrirait dans la nouvelle politique prônée par Luis Campos. Sous contrat jusqu'en 2026, il ne coûterait "que" 15 M€, même si les enchères pourraient grimper à partir du moment où un club formulera une offre. En tout cas, son profil n'existe pas au PSG, ce qui en ferait une recrue d'autant plus judicieuse...