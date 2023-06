PSG - Mercato : un autre Bleu que Lucas Hernandez se rapproche de Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Tout juste sacré champion de France et désormais à la recherche de son nouvel entraîneur, le PSG cible un nouveau Bleu pour la prochaine fenêtre de mercato. Si le nom de Lucas Hernandez a déjà été évoqué, le club parisien aurait jeté son dévolu sur un autre français évoluant en Bundesliga selon Sports Zone.

Marcus Thuram, le retour au bercail

Bien que né à Parme (Italie), le fils de Lilian a entamé sa formation en région parisienne. Passé par l’Olympique de Neuilly-sur-Seine et l’Athletic Club de Boulogne-Billancourt, tous deux issus des Hauts-de-Seine (92), il poursuivra à l’INFF Clairefontaine (78), avant de partir au centre de formation de Sochaux. Le joueur sera libre en juin prochaine, une chance pour le PSG : « À Paris, on estime qu’il s’agit d’une bonne opportunité. Toujours aucun accord avec le joueur, mais les négociations avancent très vite et sont actuellement à un stade très avancé. » rapporte Sports Zone.