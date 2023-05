PSG - Mercato : un autre Citizen que Bernardo Silva proposé à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le PSG rêve de Bernardo Silva, et selon les informations de l’Équipe, l’intérêt est réciproque entre les deux parties. Et bonne nouvelle pour le Portugais, le PSG s’intéresserait à un autre joueur de Manchester City, ce qui pourrait permettre aux deux joueurs de s’acclimater plus facilement.

Un international… espagnol ?

En effet, selon FlashZone, Aymeric Laporte aurait été proposé au PSG, étant donné que le joueur dispose d’un bon de sortie, et que lui a également des envies d’ailleurs avec son temps de jeu réduit cette saison. Toujours capables de bonnes performances, comme il l’a prouvé ce week-end face à Chelsea, le Franco-Espagnol pourrait ainsi faciliter l’arrivée de Bernardo Silva dans la capitale, en plus d’être un renfort de poids.

De plus, Manchester City aimerait faire de la place parmi ses défenseurs centraux, pour permettre la venue de Josko Gvardiol, le défenseur croate du RB Leipzig dont les performances attirent toute l’Europe.