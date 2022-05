PSG - Mercato : un autre crack devrait rejoindre Mbappé au Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Kylian Mbappé l'a annoncé hier lors des Trophées UNFP : il a quasiment fait son choix. La star officialisera sa décision pour son avenir ces prochains jours. En Espagne, tous les médias considèrent qu'il est acquis qu'il rejoindra le Real Madrid. « Il sera officiellement un joueur du Real ces prochains jours, et Antonio Rudiger aussi », soutient Bernabeu Digital, le site dédié au club merengue. Le défenseur allemand de Chelsea est en fin de contrat lui aussi.

Selon FootMercato, le Real aurait par ailleurs accentué les contacts avec Aurélien Tchouaméni, le milieu international de Monaco. Mais Liverpool aurait une longueur d'avance sur ce dossier. A suivre...

