PSG - Mercato : un bon plan de Campos en défense ferme définitivement la porte

Cet été, la priorité de Luis Campos pour renforcer la défense centrale a longtemps été Milan Skriniar. Mais si le défenseur slovaque était d'accord pour venir, l'Inter Milan s'est montré inflexible concernant l'indemnité réclamée (70 M€), et ce alors que son joueur n'avait plus qu'un an de contrat. Dans les derniers jours du marché, le responsable des transferts du club de la capitale s'est alors tourné vers Mohamed Simakan, sans plus de succès.

Et a priori, il ne devrait pas être en mesure de le recruter dans les prochains mois. En effet, le RB Leipzig a annoncé la prolongation de l'ancien Strasbourgeois jusqu'en 2027. Le Marseillais de naissance, formé à Strasbourg et qui a rejoint la Bundesliga en 2021, s'épanoui dans le club sponsorisé par Red Bull, où son grand potentiel a incité les dirigeants à blinder son contrat. Si le PSG ou un autre club le veut, il lui faudra dorénavant verser une somme très conséquente.