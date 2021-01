PSG - Mercato : un boulet va plomber Leonardo aux yeux du Qatar

Cinq titularisations en début de saison, à une époque où la plupart des titulaires étaient enfermés chez eux car touchés par la Covid-19, un claquage tendineux puis quelques entrées en jeu au cœur de l'hiver : Julian Draxler n'est plus qu'une roue de secours au Paris Saint-Germain, et encore. Flop absolu depuis son recrutement en janvier 2017, l'Allemand a coûté cher (40 M€) et pèse encore très lourd sur les finances d'un club grandement impacté par la crise sanitaire.

"0% de chances de le voir partir" en janvier

L'ancien de Schalke 04 et Wolfsburg était poussé vers la sortie cet hiver. C'était d'ailleurs la principale mission de Leonardo lors de ce mois de janvier : dégraisser un effectif trop conséquent, présentant une masse salariale beaucoup trop élevée. Seulement, l'entourage de Draxler a fait savoir au Parisien qu'il y avait "0% de chances de le voir partir" cet hiver. Le champion du monde 2014 va donc continuer à toucher ses 900.000€ net jusqu'à la fin de son contrat en juin. Tout ça en jouant les utilités.

L'échec de son départ sera forcément imputé à Leonardo. Celui-ci a eu beau s'excuser dans France Football en expliquant qu'il ne savait pas vendre, les Qataris, qui vont devoir éponger un passif de 200 M€ à cause du Covid-19, digèreront certainement mal d'avoir à continuer de payer généreusement des joueurs ne jouant jamais…